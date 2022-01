'Guardian': Everton, Mourinho o Rooney per dopo-Benitez

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - L'Everton vuole José Mourinho come successore dell'appena esonerato Rafa Benitez. Lo scrive il 'Guardian' ricordando che il proprietario del club, il businessman anglo-iraniano Farhad Moshiri è da sempre un estimatore di 'Mou' e sarebbe intenzionato a puntare da subito sul portoghese, strappandolo alla Roma a stagione in corso (con la disponibilità a pagare una penale). Compito che non appare facile, visto che Mourinho ha firmato un triennale con la Roma, ma che Moshiri sarebbe intenzionato a fare, Friedkin permettendo, promettendo al nuovo tecnico acquisti eccellenti, come il portiere del Psg Keylor Navas, l'attuale interista Ivan Perisic, il difensore del Siviglia Diego Carlos e l'olandese dello United Donny Van de Beek (che a 'Mou' piace molto ma che la Roma non ha potuto prendere per via del prezzo).

I tifosi invece, scrive sempre il 'Guardian', preferirebbero che a Goodison Park tornasse, seppure in altre vesti, il loro ex beniamino Wayne Rooney, che proprio con la maglia dell'Everton si affacciò, giovanissimo, nel calcio professionistico e che ora da tecnico sta lavorando bene in Championship con il Derby County. Anche in questo caso l'Everton dovrebbe quindi portar via l'allenatore a un'atra squadra, a stagione in corso.

Viene poi ricordato che per la panchina dei Toffees c'era una terza candidatura, quella del ritorno di Roberto Martinez, che però ha fatto sapere di voler rimanere alla guida del Belgio, visto che, quest'anno, non intende mancare l'appuntamento con i Mondiali in Qatar. (ANSA).