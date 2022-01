Spezia: Nzola altro dubbio per Motta

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 GEN - Lo Spezia parte per Milano con M'Bala Nzola a mezzo servizio. Il centravanti angolano, fermato venerdì da un attacco di gastroenterite, verrà portato a San Siro per la sfida al Milan ma il suo effettivo utilizzo rimane legato alle sensazioni delle ultime ore prima del fischio d'inizio. Con Manaj diffidato, e l'importante sfida contro la Sampdoria della domenica successiva, Nzola era tra i calciatori accreditati di buone chance per guadagnarsi una maglia da titolare, per avviare il turn over offensivo. Lo stop forzato rimette tutto in discussione.

E questa è una delle poche questioni aperte per Thiago Motta, passato in un mese dall'essere ad un passo dall'esonero alle celebrazioni per la vittoria sul Genoa, che ha rilanciato i bianchi nella corsa salvezza. L'altra verifica riguarda le condizioni di Bourabia, una manciata di minuti in campo da fine settembre ad oggi e ancora alla ricerca della forma migliore, che potrebbe rimanere a casa. Podgoreanu, verso il prestito in serie B, non sarà del match. Su di lui forte l'interesse del Crotone. Lo Spezia prova a ben figurare contro i rossoneri, senza farsi distrarre dagli impegni successivi contro Samp e Salernitana, sfide dal peso specifico decisivo per la parte bassa della classifica. E proverà a mantenere la solidità difensiva mostrata nelle ultimi due trasferte con Napoli e Genoa, partite entrambe vinte 1-0. Niente male per la retroguardia più battuta del campionato (41 reti) dopo Salernitana (46) e Cagliari (42). (ANSA).