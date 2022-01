Spalletti, Champions? Napoli ha doti per stare in prime quattro

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Sulla corsa alla prossima Champions League "non dobbiamo preoccuparci delle sei squadre che da sempre ambiscono, sappiamo che rimane deluso chi arriva quinto e sesto, noi vogliamo stare tra le prime quattro e abbiamo le carte in regola per farlo". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti.

"Abbiamo giocato - spiega Spalletti - con un problema quantitativo di giocatori, non qualitativo, perché se giocano sempre gli stessi diventa un osso difficile da mordere, ma ora siamo fiduciosi di avere qualità e ambizione giusta. Del ko con la Fiorentina in Coppa non resta niente - prosegue - perché quel risultato brutto è determinato da alcuni episodi anomali come rimanere sotto di due uomini, pareggiare, ma poi pagare le casualità. Ci spiace per il nostro pubblico, perché cerchiamo la felicità di chi si emoziona per il Napoli, lo stadio Maradona è un luogo stimolante per noi". (ANSA).