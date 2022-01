Samp: per la difesa arriva Magnani

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - La Sampdoria ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Verona del difensore Giangiacomo Magnani: il club ha anche il diritto di riscatto per il ragazzo che in questa stagione ha collezionato 10 presenze. Un innesto necessario in un momento di grande emergenza per il reparto difensivo blucerchiato dove mancano i titolari Colley (impegnato in Coppa d'Africa con il Gambia) e Yoshida che si era fatto male con il Cagliari: un problema alla coscia destra che lo costringerà a stare fermo ancora per alcune settimane.

Ieri col Torino il tecnico Roberto D'Aversa aveva fatto giocare l'inedita coppia formata da Dragusin e Ferrari anche perché l'altra alternativa, Chabot, era squalificato. A proposito, il giovane difensore tedesco potrebbe partire: per lui sono arrivate un paio di richieste dalla Bundesliga.