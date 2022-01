Premier: il Liverpool torna alla vittoria, 3-0 al Brentford

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Pronostico rispettato ad Anfield Road dove il Liverpool ha avuto facilmente ragione del Brentford in un incontro della 22/a giornata di Premier League, portandosi così al secondo posto (a -11 dal Manchester City, e una gara in meno) a spese del Chelsea, sconfitto ieri dai Citizens. Fabinho, Oxlade-Chamberlain e Minamino sono andati in gol per i Reds, che sono privi di Salah e Mane impegnati in Coppa d'Africa.

Per la squadra di Jurgen Klopp è stato un ritorno alla vittoria dopo un mese esatto in campionato, avendo perso col Leicester e pareggiato con Chelsea e Tottenham. Il Brentford, 14/o in classifica e che non vince una partita di campionato in trasferta da inizio ottobre, è stato l'avversario giusto per riprendere un po' di fiducia, con i tifosi che hanno festeggiato intonando cori per l'ex tecnico, Rafa Benitez, esonerato oggi dai cugini-rivali dell'Everton.

Nell'altro incontro della giornata, il Leeds ha vinto 3-2 in casa del West Ham quarto in classifica grazie ad una tripletta di Harrison, facendo un grande passo avanti verso la salvezza.

Gli Hammers erano riusciti per due volte a pareggiare i conti, mancando però di ripetersi dopo la terza rete dell'attaccante di Marcelo Bielsa, segnata al 15' della ripresa. Oggi era in programma anche il derby tra Tottenham e Arsenal, ma la gara è stata rinviata per i troppi contagiati tra i giocatori. (ANSA).