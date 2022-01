Premier: Everton esonera Benitez dopo sconfitta col Norwich

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - L'Everton ha annunciato sul proprio sito l'esonero del tecnico, lo spagnolo Rafa Benitez. Una decisione che era solo da confermare dopo la serie di risultati deludenti dei Toffees nelle ultima partite, l'ultima delle quali, ieri, la sconfitta con il Norwich, che era ultimo in classifica nella Premier League. L'Everton è sedicesimo, a +6 dalla zona retrocessione, e non vince una gara dal 6 dicembre scorso, anche se ne deve recuperare tre a causa dei vari rinvii di match nel campionato a causa del Covid.

Giunto a Liverpool sette mesi fa, per sostituire Carlo Ancelotti passato al Real Madrid, lo spagnolo non è riuscito a dare una sua impronta alla squadra, anche a causa di vari infortuni tra i giocatori, e i tifosi da tempo erano sul piede di guerra, contestando il gioco scadente e le pessime prestazioni della squadra. (ANSA).