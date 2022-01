Calcio: Italiano, Vlahovic? Ad ora è sempre della Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - ''Se interverrei davanti ad un'eventuale cessione di Vlahovic a gennaio? Di questo si potrebbe parlare a fatto compiuto, in questo momento si parla da mesi e mesi della sua situazione ma nulla per adesso è cambiato e io giustamente lo metto in campo perché continua a fare il professionista, segna, fa quello che gli chiede l'allenatore''.

Così Vincenzo Italiano intervenendo sulla spinosa vicenda del centravanti serbo punzecchiato di continuo dalla società dopo il mancato rinnovo e sempre più al centro delle voci di mercato.

''Come detto la situazione è sempre la stessa e fintanto è così - ha aggiunto il tecnico viola - rispondo sempre allo stesso modo: per adesso Vlahovic è qui ed è l'attaccante della Fiorentina. Se dovesse cambiare qualcosa parleremo, analizzeremo e risponderemo nel momento in cui ci sarà da rispondere. Se mi dà fastidio che questa vicenda non sia ancora risolta e se ne parli di continuo? In tutta sincerità comincerebbe a darmi fastidio nel momento in cui Vlahovic non facesse più il proprio dovere e non entrasse in campo concentrato e con lo spirito giusto. Qualsiasi squadra che ha in rosa un attaccante come lui sa qual è il suo valore e i gol che porta in dono. Tutti gli allenatori che hanno in gruppo dei goleador sperano di averli sempre a disposizione, questa è la verità''. (ANSA).