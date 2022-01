Inzaghi: "Dybala? Non parlo dei calciatori degli altri club"

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "Se mi piacerebbe allenare Dybala? Ho sentito, ho letto. Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre. Posso parlare solo dei miei e sono orgoglioso di allenarli". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta.

"Sanchez? Con la Juve è stato determinante, è un grandissimo giocatore e sono felice di allenare lui e tutti gli altri. Al di là del gol, nelle ultime cinque ne aveva giocate tre, tutte nel migliore dei modi sia dall'inizio che a gara in corso - ha aggiunto -. Avevo già detto che ha qualità, che vuole sempre migliorarsi, è una grandissimo campione. Si allena con grande entusiasmo, è pienamente nel gruppo. Da due mesi si è sistemato, è una grandissima risorsa per l'Inter". "Domani gioca? Oggi vedrò e valuterò la formazione per domani", ha concluso Inzaghi.

