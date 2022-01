Samp, Osti torna responsabile aree tecniche

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - "La Sampdoria è lieta di comunicare che, a far data da oggi, Carlo Osti riprende la carica di responsabile delle Aree Tecniche, chiarite e superate le divergenze che avevano caratterizzato il periodo di sospensione cautelare a partire dal 1º ottobre 2021". Dunque il dirigente torna sul ponte di comando blucerchiato dopo il periodo in cui era rimasto a casa per decisione dell'ex presidente Massimo Ferrero per motivazioni legate, pare, all'esito del mercato estivo.

"Lo storico dirigente blucerchiato - conclude la nota - continuerà così a mettere a disposizione della società le sempre apprezzate esperienza, serietà e professionalità, con rinnovato entusiasmo e unità di intenti". (ANSA).