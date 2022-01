Covid: Carvajal positivo, salterà la Supercoppa di Spagna

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Problemi per Carlo Ancelotti. Il Real Madrid ha rivelato, con un comunicato, che Dani Carvajal è positivo al Covid-19. Il terzino destro dei 'blancos', pertanto, salterà la finale della Supercoppa spagnola, in programma domenica alle ore 19,30 a Gedda (Arabia Saudita) contro i baschi dell'Athletic Bilbao, che ieri sera hanno battuto nella semifinale i campioni di Spagna in carica dell'Atlético Madrid.

