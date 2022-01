Coppa Italia: turno di stop a Dragowski, Fabian Ruiz e Lozano

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle due partite degli ottavi di finale della Coppa Italia disputate ieri fra Napoli e Fiorentina, Milan e Genoa, tra i calciatori espulsi ha squalificato per un turno Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Hirving Rodrigo Lozano Bahena e Fabian Ruiz Pena (Napoli). L'allenatore in seconda del Napoli, Marco Domenichini è stato squalificato per due turni dopo "avere, al 38' st, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal IV ufficiale". (ANSA).