Messi in recupero dal Covid, forfait contro il Brest

Lionel Messi, in fase di recupero dopo aver contratto il Covid durante le vacanze natalizie trascorse in Argentina, non andrà in campo contro il Brest, domani sera, nella 21/a giornata di Ligue 1. L'indisponibilità della stella del Paris SG è stata comunicata dall'allenatore Mauricio Pochettino.

Si tratta del decimo incontro di campionato che Messi salterà. Tra infortuni e rientri in ritardo dalla nazionale è andato in campo solo 11 volte dal suo arrivo al PSG ad agosto.

"Leo sta meglio. Rimane sotto la supervisione del personale medico. Speriamo che torni con noi il prima possibile", ha detto il tecnico.

L'ex Barcellona è risultato positivo al coronavirus durante le vacanze di fine anno, trascorse con la famiglia nella sua città natale, Rosario. "Mi ci è voluto più tempo del previsto per guarire, ma sono quasi tornato in pista e non vedo l'ora di rientrare" ha scritto ieri su Instagram.