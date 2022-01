Udinese: ingaggiato il difensore Benkovic

(ANSA) - UDINE, 13 GEN - Filip Benkovic è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha annunciato ufficialmente il club friulano, in una nota.

Il difensore ha firmato un contratto che lo lega fino al 30 giugno 2025, con opzione per un'ulteriore stagione. Classe 1997, Benkovic è cresciuto nella Dinamo Zagabria autentica fucina di talenti del calcio croato con cui ha debuttato in prima squadra nella stagione 2015/16.

L'estate 2018, per Benkovic, è quella del grande salto in Premier League. Viene, infatti, acquistato dal Leicester con cui, fino a gennaio, disputa una gara in Coppa di Lega prima di trasferirsi in prestito al Celtic. A Glasgow trova continuità di impiego e dimostra le sue qualità, giocando venti gare di campionato, con due gol segnati, quattro di Europa League e due di Coppa di Lega scozzese.

A fine anno ritorna al Leicester con cui fatica ad imporsi collezionando, comunque, una presenza in FA Cup e, allora, a gennaio si sposta in Championship, in prestito, per vestire la maglia del Bristol City. Nella seconda parte di stagione gioca, quindi, dieci gare e segna due gol, confermando la propria abilità nel gioco aereo.

Nella stagione 2020/21 viene prestato al Cardiff prima e al Leuven, in Belgio, poi, prima di tornare al Leicester, con cui ieri ha risolto consensualmente il proprio contratto. (ANSA).