Supercoppa: Bonucci 'non è bastata lotta, sabato altra gara'

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - "Abbiamo lottato ma non è bastato.

Complimenti all'Inter. Sabato c'è un'altra partita e servirà vincere per continuare ad inseguire l'obiettivo": il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, commenta sui social la sconfitta contro i nerazzurri nella finalissima di Supercoppa Italiana.

Nello spogliatoio c'è grande amarezza, ma anche tanta consapevolezza per il prosieguo della stagione: "La storia della Juventus parla chiaro. Resettare, ripartire, vincere. Tra 3 giorni c'è un'altra partita" scrive su Instagram il portiere Mattia Perin. "Dispiace veder sfuggire un traguardo all'ultimo.

Abbiamo dato tutto ma non è bastato. Ma con questo spirito possiamo andare lontano", la riflessione di Mattia De Sciglio.

Anche Weston McKennie, autore dell'iniziale vantaggio prima della rimonta dell'Inter, torna sulla sconfitta a San Siro.

"Dispiace non essere riusciti a portarla a casa, ma continuiamo ad andare avanti - scrive -: orgoglioso dei ragazzi per aver combattuto fino alla fine, un grazie ai tifosi per il loro supporto". (ANSA).