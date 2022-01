Calcio: Calcagno, 98% giocatori vaccinati grande messaggio

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "Che momento è per i calciatori e per le calciatrici? È un momento importante, hanno dato un gran messaggio, prima dando una spinta per la ripartenza, poi per la convivenza col virus". Lo ha detto il presidente dell'AIC Umberto Calcagno , durante la presentazione dell'album "Calciatori 2022" Panini.

"Abbiamo il 98% di ragazzi e ragazze vaccinati, è un messaggio positivo per tutto il paese. Io credo che calciatori e calciatrici stiano dando un messaggio molto importante, sia con l'aiuto per la ripartenza che oggi con la ripartenza. Calcio femminile? A breve avremo il professionismo e quindi si completerà un percorso di equiparazione. È stato un gran passo in avanti". (ANSA).