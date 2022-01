Supercoppa, Inter: Sanchez "Avevo una gran fame di successo"

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Il calcio va così, ma più si gioca e più si sta meglio. Ho giocato contro la Lazio e pensavo di giocare anche questa sera. Avevo molta fame e volevo vincere qualcosa". Così, ai microfoni di Mediaset, il cileno Alexis Sanchez, autore del gol che ha deciso Inter-Juventus e permesso ai nerazzurri di alzare al cielo il trofeo a San Siro.

"Dobbiamo continuare su questa strada - aggiunge l'attaccante -, perché è quella giusta, dobbiamo pensare in grande. Io non ho mai attraversato un periodo negativo, piuttosto non giocavo. I campioni sono fatti così: più giocano e meglio stanno". (ANSA).