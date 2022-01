Carabao Cup: 1-0 al Tottenham, il Chelsea in finale

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Chelsea è la prima finalista della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. La squadra londinese guidata dal tedesco Thomas Tuchel, che nella partita d'andata si era imposta per 2-0 in casa, questa sera, nella sfida di ritorno, ha battuto per 1-0 il Tottenham di Antonio Conte. Ha deciso il match la rete del difensore Ruediger, dopo 18' di gioco: nel secondo tempo il Var ha annullato una rete a Harry Kane. Adesso i londinesi attendono in finale la vincente fra Arsenal e Liverpool, che si affronteranno domani sera. (ANSA).