Calcio: Supercoppa Spagna; 3-2 al Barcellona, Real in finale

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Real Madrid supera il Barcellona 3-2 dopo i tempi supplementari e si qualifica per la finale della Supercoppa di Spagna che si dispita a Riad, in Arabia Saudita.

A sbloccare il risultato è Vinicius Jr al 25' del primo tempo. Il Barcellona trova il pareggio con Luuk De Jong alla fine del primo tempo.

Nella ripresa Pedri e Dembelé sfiorano la rimonta, Benzema colpisce un palo e poco dopo riporta avanti i suoi. Ansu Fati fa 2-2 all'83' e proietta la sfida ai supplementari, dove Valverde segna (esultando come Messi, mostrando la maglia) e qualifica i Blancos. Domani l'altra semifinale che vedrà opposti Atletico Madrid e Athletic Bilbao. (ANSA).