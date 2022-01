Atalanta-Milan a Massa, a Firenze c'è Maresca

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - E' Massa l'arbitro designato per Atalanta-Inter, partita della 22/a giornata di Serie A in programma domenica sera. Lo rende noto l'Aia. Per Milan-Spezia di lunedì è stato scelto Serra, mentre a Firenze per la sfida, sempre di lunedì 17, tra i viola e il Genoa ci sarà Maresca.

Maggioni arbitrerà Roma-Cagliari, mentre Bologna-Napoli, altri match del 17 gennaio, verrà diretta da Marinelli. (ANSA).