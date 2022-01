Torino: problema a caviglia per Praet, sarà monitorato

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Il giocatore del Torino, Dennis Praet, infortunatosi ieri nella partita vinta contro la Fiorentina, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Lo rende noto il club granata, precisando che il giocatore "verrà monitorato giorno per giorno secondo l'evoluzione clinica".

Per il centrocampista belga non dovrebbe essere niente di grave tanto che il tecnico Juric spera di recuperarlo già per la partita di sabato contro la Sampdoria, ex squadra del calciatore. Edera e Belotti, invece, sono ancora alle prese con terapie e percorsi personalizzati dopo i lunghi infortuni.

