Supercoppa Spagna: Ancelotti 'Clasico non ha favoriti'

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Sarà una partita equilibrata, la classifica della Liga qui non conta. Affronteremo un avversario forte, che ha avuto forse più problemi di noi, ma in una partita secca abbiamo tutti lo stesso obiettivo: arrivare in finale". Lo ha detto il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia del 'Clasico' di domani a Riad, prima semifinale della Supercoppa di Spagna che si disputa in Arabia Saudita. Giovedì si terrà l'altro incontro tra l'Atletico Madrid e l'Athletic Bilbao.

"Possiamo essere avanti nella Liga, ma la mia esperienza mi ha insegnato che in un 'Clasico' non ci sono favoriti. Tutto può succedere", ha aggiunto il centrocampista tedesco Toni Kroos, trovando l'approvazione dell'allenatore: "Se i giocatori pensassero che siamo favoriti, mi preoccuperei. Ma non è così, nessuno lo pensa", ha detto Ancelotti, che ha tutti i giocatori a disposizione per la sfida ai blaugrana.

"Il Real è la squadra più in forma in questo momento, ma la gara è imprevedibile. Nessuno sa cosa potrebbe succedere, a prescindere dalla differenza di punti in classifica in campionato", ha detto a sua volta l'allenatore del Barcellona, Xavi. "Per noi è una sfida, un'opportunità per vincere un titolo. Siamo molto motivati ;;e potrebbe essere una svolta.

Cercheremo di essere protagonisti e fare tante cose bene" ha aggiunto. L'ex faro del centrocampo blaugrana conta di recuperare un po' di giocatori, come Ansu Fati, Pedri González, Frenkie de Jong o Ronald Araujo, e spera in un possibile esordio per Ferran Torres se sarà iscritto in tempo. (ANSA).