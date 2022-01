Coppa Italia: Zanetti, contro l'Atalanta un Venezia sperimentale

(ANSA) - VENEZIA, 11 GEN - "È un impegno da onorare, faremo cambiamenti, avremo una squadra sperimentale. Quello che mi interessa è l'atteggiamento, il modo in cui si affrontano tutte le partite, dovremo alzare l'attenzione, perché significa che abbiamo imparato dai nostri errori". Così Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, si è espresso alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il tecnico non vuol proseguire nel prendere gol a ogni inizio di partita, com'è stato anche con il Milan in campionato "Sta diventando una caratteristica che le mie squadre non hanno mai avuto - osserva - e bisogna chiudere qui questa storia».

Domani il Venezia scenderà in campo con un mix di titolari e riserve: "È un piacere andare a giocare contro l'Atalanta, c'è da imparare tanto - aggiunge Zanetti - e faremo tesoro, ma farò scelte anche guardando a domenica". Per quanto riguarda la squadra, in porta partirà Lezzerini, scoperta ancora la fascia destra, dove i dubbi continuano, mentre potrebbe fare il centrale difensivo Ampadu. Modolo ancora convalescente dovrà fare allenamento a parte per recuperare, e così anche Vacca, che non sarà del match. Probabile la presenza di Fiordilino e Molinaro, mentre sicuri esclusi saranno Forte ("trattativa avanzata in uscita") e Bjarkason, quasi accasatosi a Catanzaro.

(ANSA).