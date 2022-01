Calcio:Mazzarri, bella prova,stimo Mihajlovic ma non siamo furbi

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Seconda vittoria di fila, ma il tecnico del Cagliari Mazzarri ha già in mente la Roma: "Sono contento- ha spiegato- abbiamo schiacciato una squadra forte come il Bologna: si poteva fare gol prima. Dal punto di vista del coraggio e della voglia siamo un'altra squadra. Vincere così ci dá morale. Ma dobbiamo dare continuità subito: voglio sempre prestazioni così". Nessuna polemica con Mihajlovic: "Stimo Sinisa. Qui però non c'è nessun furbo- ha detto- siamo in emergenza anche noi per diversi motivi. Ha deciso la Federazione, qui è tutta un'incertezza, noi seguiamo le indicazioni della Lega". (ANSA).