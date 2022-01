Calcio: FA Cup; 1-0 all'Aston Villa, Manchester United ai 16/i

(ANSA-AFP) - LONDRA, 10 GEN - Il Manchester United supera 1-0 l'Aston Villa e si qualifica per i sedicesimi di finale di FA Cup. A decidere il match una rete di Scott McTominay. Nel prossimo turno, a febbraio, i Red Devils affronteranno il Middlesbrough.

La prestazione di Marcus Rashford, preferito per una volta a Cristiano Ronaldo, è stata poco convincente. Dopo il vantaggio, arrivato all'8' del primo tempo, il Manchester United si è via via disunito, consentendo all'Aston Villa di rendersi pericoloso in più di una occasione. Nella ripresa, il Var nega agli ospiti il gol del possibile pareggio. (ANSA-AFP).