Sampdoria, è fatta per Andrea Conti

(ANSA) - GENOVA, 09 GEN - La Sampdoria ufficializzerà nelle prossime ore l'arrivo dell'esterno destro difensivo Andrea Conti: sarà prelevato in prestito dal Milan con cui ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Un innesto importante per colmare il vuoto dopo la partenza di Fabio Depaoli ceduto al Verona. Ad anticipare la notizia del trasferimento di Conti in blucerchiato era stato, dai microfoni di Dazn, il dirigente milanista Ricky Massara, poi sono arrivate conferme anche da Genova.

Nel 2017 Conti era passato al Milan che lo aveva acquistato dall'Atalanta. Lo scorso gennaio era stato ceduto al Parma prima di tornare alla base alla fine della stagione. Adesso l'opportunità della Samp dove avrà più spazio rispetto al Milan, dove in questo campionato ha fatto una sola apparizione. (ANSA).