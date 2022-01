Napoli-Sampdoria 1-0

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Il Napoli batte la Sampdoria 1-0 e torna alla vittoria al 'Maradona' dopo tre sconfitte consecutive in casa in campionato. Decide la partita un gran gol di Andrea Petagna, a segno nel finale del primo tempo. Alla mezz'ora i partenopei sono costretti a rinunciare a Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli è costretto a lasciare il campo, tra gli applausi del pubblico, per un infortunio muscolare. (ANSA).