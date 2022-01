Empoli-Sassuolo 1-5

(ANSA) - EMPOLI, 09 GEN - Manita del Sassuolo in casa dell'Empoli. Al Castellani finisce 5-1 per gli emiliani che con i tre punti di oggi agganciano a quota 28 punti proprio i toscani. Slocca il risultato Berardi su rigore. Henderson si riscatta firmando il pari immediato, ma Raspadori riporta avanti il Sassuolo al 24'. Nella ripresa Viti riceve due gialli in un minuto e viene espulso, entra Scamacca e fa tris. Anche un palo per l'attaccante e, sulla ribattuta, arriva la doppietta di Raspadori. Nel recupero bis personale anche per Scamacca.

