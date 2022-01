Sampdoria, è ufficiale l'arrivo di Rincon

(ANSA) - GENOVA, 08 GEN - Adesso è ufficiale, Tomas Rincon è un nuovo giocatore della Sampdoria: dopo le visite mediche di ieri pomeriggio il club ligure ha ufficializzato il suo ingaggio. Arriva in prestito dal Torino, il suo contratto era in scadenza a giugno. Con la Sampdoria ha firmato per sei mesi, poi a fine stagione si deciderà se rinnovare l'accordo. Il giocatore venezuelano torna così in Liguria : aveva già giocato col Genoa dal 2014 al gennaio 2017 prima di passare alla Juve. (ANSA).