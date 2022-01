Covid: giudice, gare Serie A non giocate sono 'sub iudice'

Sono "sub iudice" i risultati delle 4 gare saltate nell'ultima giornata di Serie A a causa dei contagi da Coronavirus. Lo ha deciso il giudice sportivo che ha punito con un turno di squalifica il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per insulti all'arbitro nel corso di Juve-Napoli. Nell'ufficializzare i risultati della giornata, si legge "Sub iudice" accanto a Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Nessun 3-0 a tavolino. Per Udinese-Salernitana sarà presa una decisione il 18 gennaio.