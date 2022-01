Calcio: Roma; Maitland-Niles ufficiale, 'Spero grandi cose'

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di cominciare. Voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono. Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato. Speriamo di fare grandi cose prima da qui alla fine di questa stagione".

Sono le prime parole di Ainsley Maitland-Niles da giocatore della Roma. L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso i canali ufficiali giallorossi, prima delle parole del gm romanista Tiago Pinto: "Con Maitland-Niles - ha detto il dirigente portoghese - consegniamo alla Roma un calciatore giovane, che risponde ai requisiti che cercavamo per rinforzare la squadra e che sa ricoprire diversi ruoli. Quando abbiamo parlato con Ainsley siamo rimasti colpiti dal suo entusiasmo di unirsi al nostro gruppo e di mettersi a disposizione di Mourinho". Il calciatore inglese, indosserà la maglia numero 15.