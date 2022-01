Calcio: Fiorentina; ufficiale Piatek, prestito con riscatto

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - Adesso è anche ufficiale: la Fiorentina ha comunicato attraverso i propri canali l'acquisto dall'Hertha Berlino, in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, di Krzystof Piatek. L'attaccante polacco, classe '95, ha già giocato in Italia con le maglie del Genoa e del Milan collezionando 62 presenze e 35 reti mentre in nazionale ha disputato finora 21 gare con 9 gol. La presentazione si svolgerà oggi in diretta streaming dallo stadio Franchi. Per questa avventura a Firenze Piatek indosserà la maglia numero 19. (ANSA).