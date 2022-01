Benzema e Vinicius affossano il Valencia, il Real in fuga

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Il Real Madrid cala il poker e allunga nella classifica della Liga, battendo il Valencia per 4-1 sul terreno del Santiago Bernabeu. Dopo 20 giornate la squadra di Carlo Ancelotti guida la graduatoria con 49 punti e un eloquente +8 sul Siviglia, che ha due partite in meno e sarà in campo domani alle 16,15 in casa contro il Getafe. La serata dei 'Blancos' è stata risolta dai gol di Karim Benzema al 43' pt e al 43' st, di Vinicius Junior al 7' st e al 16' st. Di Guedes, invece, la rete dei valenciani al 31' st. (ANSA).