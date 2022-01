Roma: ecco Maitland-Niles, contratto depositato in Lega

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Manca ancora l'ufficialità ma Aisnley Maitland Niles è un nuovo giocatore della Roma. In attesa della comunicazione ufficiale del club giallorosso, la conferma dell'operazione andata a buon fine arriva dal contratto già depositato in Lega. Josè Mourinho può così sorridere per l'arrivo del primo rinforzo che chiedeva, l'esterno dell'Arsenal arriva con la formula del prestito fino a giugno. (ANSA).