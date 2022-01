Astori: museo del calcio lo ricorda nel giorno del compleanno

(ANSA) - FIRENZE, 07 GEN - Il Museo del Calcio ha ricordato oggi sui social Davide Astori, il capitano viola morto il 4 marzo 2018, nel giorno del suo 35mo compleanno. Nel museo di Coverciano è custodita la sua maglia Azzurra numero 13, indossata nella gara Italia-Germania del 15 novembre 2016.

Davanti alla maglia, in particolare, si sono soffermate tante famiglie durante la visita per rendere omaggio ad un capitano nella vita e in campo. (ANSA).