Pioli, Milan forte e non fa corsa sugli altri

Parole del tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa, dopo la vittoria del Milan sulla Roma a San Siro. Un successo importante soprattutto vista l'emergenza in difesa causa contagi.

"La pandemia è un momento delicato per tutti, l'imprevisto è dietro l'angolo - dice ancora Pioli - e quindi la partecipazione deve essere massima da parte di tutti. Il Milan sta dimostrando di essere una squadra forte, quando siamo in meno utilizzano spirito di squadra per sopperire a qualche assenza. Ci credevo, ci speravo, ho visto una squadra molto attenta durante la pausa e alla ripresa. Ero convinto di aver lavorato bene, ero molto fiducioso e positivo ma consapevole delle difficoltà della partita". Poi un auspicio: "dobbiamo smettere di parlare di giovane età per il Milan. Sono giovani ma stanno mettendo grande esperienza con situazioni che hanno accelerato la crescita".

