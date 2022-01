'Fifa the Best': Mancini finalista per miglior allenatore

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - C'è il ct dell'Italia campione d'Europa, Roberto Mancini, nella lista dei tre finalisti' per il premio 'Fifa the Best' di miglior allenatore del 2021 assegnato dall'ente calcistico mondiale. Il nome del vincitore verrà reso noto il prossimo 17 gennaio, e con Mancini sono in corsa due tecnici della Premier League, il tedesco Thomas Tuchel del Chelsea e lo spagnolo Pep Guardiola del Manchester City.

Per il calcio femminile si contenderanno il premio Lluis Cortes del Barcellona, Emma Hayes del Chelsea e Sarina Wiegman che è stata ct di Olanda e Inghilterra. (ANSA).