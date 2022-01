Covid: Napoli, altro positivo nello staff tecnico

(ANSA) - NAPOLI, 06 GEN - In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid 19 di un componente dello staff tecnico. Lo rende noto la Società sportiva Calcio Napoli. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. (ANSA).