Covid: presidente Union Berlino, politici 'usano' il calcio

(ANSA) - BERLINO, 05 GEN - Il presidente dell'Union Berlino, club che milita in Bundesliga, ha accusato la classe politica di imporre misure restrittive al calcio professionistico, come le partite a porte chiuse, non per motivi di salute, ma per dimostrare ai propri elettori di darsi da fare per combattere il Covid.

I politici "hanno preso l'abitudine di usare la popolarità del calcio per veicolare le proprie idee, i propri obiettivi politici (...), del tipo 'bisogna fare qualcosa di visibile' ", ha denunciato Dirk Zingler dalle pagine del quotidiano Sport Bild. "Ovviamente gli stadi sono un bersaglio naturale, perché il calcio ha un ampio raggio d'azione. Ma indicare gli spalti come luogo di contaminazione è disonesto", ha affermato.

Secondo Zingler, il rischio di contagio negli stadi è "molto basso", perché gli spettatori "stanno all'aria aperta" e sono ammesse solo persone vaccinate o guarite, "peraltro testate e con indosso le mascherine". "Svuotiamo gli stadi e rimandiamo le persone a casa o al pub, dove si riuniscono per guardare le partite", ha sottolineato con rammarico il dirigente. L'Union ha giocato la sua ultima partita di Bundesliga in casa il 15 dicembre, davanti a 5.000 spettatori autorizzati. (ANSA).