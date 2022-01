Covid: Asl ferma Udinese per due turni

(ANSA) - TRIESTE, 05 GEN - Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per i giocatori, fermo restando l'isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l'autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022 in base alle rispettive vaccinazioni. E' stato dunque disposto il divieto di esercitare sport di squadra di contatto dal 5 al 9 gennaio.

L'Udinese dunque non disputerà né la partita con la Fiorentina domani né quella contro l'Atalanta di domenica. (ANSA).