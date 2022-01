Calcio: Conte, Kane 'del tutto coinvolto' nel progetto Tottenham

(ANSA) - LONDRA, 05 GEN - Harry Kane è "pienamente coinvolto" nel progetto del Tottenham. Ne è certo l'allenatore Antonio Conte, dopo il mancato trasferimento dell'attaccante Manchester City della scorsa estate. "Conoscevo la situazione quest'estate e, quando Harry ha deciso di rimanere al Tottenham. Ora ho trovato un giocatore pienamente impegnato in questo progetto", ha spiegato Conte in conferenza stampa in vista della semifinale di andata della Coppa di Lega di questa sera, contro il Chelsea, allo Stamford Bridge.

I Citizens avevano fatto di Kane il loro obiettivo numero uno per occupare il posto di centravanti ed erano pronti a sborsare più di 120 milioni di euro per reclutare il capitano della selezione inglese. "Sono felice di averlo in squadra perché si tratta sicuramente di un top player, uno dei migliori attaccanti del mondo - ha proseguito Conte - Se vogliamo vincere qualcosa o se vogliamo costruire qualcosa, Harry deve essere il punto di partenza". (ANSA).