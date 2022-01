17 positivi, Bordeaux chiede rinvio partita con OM

(ANSA) - BORDEAUX, 05 GEN - Il Bordeaux ha chiesto ufficialmente il rinvio della partita contro l'Olympique Marsiglia di venerdì 7 gennaio. Il motivo lo spiega con una nota pubblicata sul sito del club: nel gruppo squadra ci sono 17 calciatori alle prese cn il Covid-19 e quindi i girondini non sono in grado di schierare una squadra per affrontare l'OM.

Andando nel dettaglio, otto giocatori sono risultati positivi la settimana scorsa e sono ancora in quarantena (sette giorni) in attesa di fare il tampone che potrebbe 'liberarli', mentre altri sette hanno contratto il virus nei giorni scorsi. Poi ci sono altri due tornati negativi nelle ultime ore ma che sono ritenuti non ancora in grado di scendere in campo.

A queste assenze causate dal Covid, il Bordeaux deve aggiungere quelle degli infortunati Jimmy Briand, Amadou Traoré e Paul Baysse, e di Junior Onana e Gideon Mensah, convocati dalle rispettive nazionali (Camerun e Ghana) per la Coppa d'Africa. Per questo il Bordeaux ha chiesto di non giocare venerdì. (ANSA).