Calcio: il Covid pesa sul campionato, focolai Verona e Udinese

IIncognita Covid sul campionato di calcio. Oggi si registrano due focolai che mettono in dubbio altrettante partite.

Focolaio Covid per il Verona, con gara di La Spezia a forte rischio. "Hellas Verona comunica che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid-19 - rileva una nota - dopo test specifici effettuati nelle scorse ore". La Società ha attivato sin da subito "tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Mercoledì 5 gennaio, non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor".

Focolaio Covid anche all'Udinese: la società friulana ha comunicato che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19, di cui 7 calciatori e 2 membri dello staff. "Il Club - si legge in una nota - ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli e ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto". A questo punto diventa in forse la trasferta di giovedì a Firenze.