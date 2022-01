Barca e Real, su Haaland una "decisione imminente"

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Una decisione imminente". La prenderanno il Barcellona e il Real Madrid, secondo quanto pubblica il quotidiano Marca in prima pagina, a proposito di Erling Haaland, attaccante norvegese classe 2000, attualmente in forza al Borussia Dortmund. Lo stesso giocatore vuole conoscere il proprio futuro prima del 31 gennaio, data di chiusura del calciomercato invernale. Sia il club 'blanco' che quello blaugrana puntano senza mezzi termini sul giocatore che continua a segnare gol a grappoli sia in Bundesliga, sia in Champions League. (ANSA).