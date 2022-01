Venezia, dal Bayern arriva Michael Cuisance

(ANSA) - VENEZIA, 03 GEN - Michaël Cuisance, 22 anni, dal Bayern Monaco passa al Venezia. Il suo nome era già stato fatto nei giorni scorsi ma oggi la società lagunare ha confermato il contratto, con scadenza 30 giugno 2025.

Nato a Strasburgo, Cuisance ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'RC Strasburgo, passando poi per SC Schiltigheim ed AS Nancy, prima di approdare al Borussia Mönchengladbach in Bundesliga all'età di 17 anni.

Nel 2017/18, Cuisance è stato il più giovane giocatore del Gladbach ad iniziare una partita da titolare in Bundesliga, andando poi a collezionare al termine della stagione un totale di 24 presenze in campionato, di cui nove dal primo minuto, che gli hanno permesso di ricevere dai tifosi il premio di Player of the Season. (ANSA).