Infantino, il Mondiale di calcio ogni due anni funziona

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Mondiale ogni 2 anni non è una richiesta mia ma del Congresso Fifa che ha chiesto uno studio di fattibilità. Abbiamo fatto uno studio molto serio: dal punto di vista sportivo funziona, l'impatto economico è positivo per tutti". Così ai microfoni di Radio Anch'io sport il presidente della Fifa Gianni Infantino sul progetto di un Mondiale di calci ogni due anni. "Quello che è più importante è che positivo per la protezione dei campionati nazionali e per i calciatori stessi, ci sarebbero meno partite con una pausa in luglio. In Europa c'è contrarietà ma questo è un modo per includere. Anche gli Europei potrebbero avere stessa cadenza" (ANSA).