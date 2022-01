Covid: sei positivi nell'Ascoli Calcio

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 03 GEN - L'Ascoli (serie B) ha comunicato che alla ripresa degli allenamenti sei componenti del gruppo squadra (4 calciatori e 2 membri dello staff) sono positivi al Covid-19. I test sono stati eseguiti individualmente, senza contatti fra tesserati, per questo la squadra non entrerà in bolla e proseguirà regolarmente gli allenamenti. I positivi sono in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili. Per il resto del gruppo sono scattate le procedure previste dai protocolli sanitario e federale. (ANSA).