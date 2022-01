LaLiga: Real cade a Getafe, primo ko dopo tre mesi

Comincia male il 2022 per il Real Madrid, che al ritorno in campo dopo la sosta ha subito la prima sconfitta dopo tre mesi, perdendo 1-0 in casa del Getafe nel primo incontro della 19/a giornata di Liga.

I madrileni non subivano sconfitte dal 3 ottobre, quando a Bacellona furono battuti 2-1 dall'Espanyol e da allora hanno sempre portato a casa almeno un punto, sia in campionato, sia in tutte le altre competizioni cui hanno partecipato. In Liga la squadra di Carlo Ancelotti ha otto punti di vantaggio sulla seconda, il Siviglia, che gioca domani col Cadice. La partita odierna è stata decisa da una rete di Enes Unal al 9', alla quale i madrileni non sono riusciti a replicare.