Chelsea-Liverpool 2-2, e il City scappa via

Se il Manchester City non sbaglia un colpo, le rivali fanno di tutto per agevolare la sua corsa solitaria in vetta alla Premier League, come confermato dal big match odierno tra Chelsea e Liverpool, conclusosi 2-2. I Blues, secondi, e i Reds, terzi, dopo 21 giornate sono staccati rispettivamente di dieci e undici punti dalla squadra di Pep Guardiola, anche se la formazione di Juergen Klopp ha una gara da recuperare.

Il tecnico tedesco non era in panchina a Stamford Bridge causa 'sospetto Covid' ma in campo nella sua squadra sono mancati all'ultimo anche Alisson, Firmino e Matip, risultati positivi all'ultimo test il cui risultato è arrivato in extremis. Dall'altra parte, il connazionale Tuchel ha deciso di non schierare Romelu Lukaku, che ha pagato l'intervista in cui si diceva deluso dal suo presente e nostalgico dell'Inter.

Il Liverpool ha trovato presto un doppio vantaggio con Manè e Salah e sembrava poterlo conservare almeno fino all'intervallo, ma nel giro di quattro minuti, tra il 42' e il 46', Kovacic e Pulisic hanno confezionato il 2-2, risultato che non è più cambiato.