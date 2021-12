Dembelé a un passo dalla Juve, ma prima c'è il PSG

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - La Juventus ha già raggiunto un accordo di massima con Moussa Sissoko, procuratore di Ousmane Dembelé, attaccante esterno del Barcellona. Lo scrive il quotidiano catalano Sport, sempre attento alle vicende del club blaugrana. Il trasferimento a Torino del francese, rivela il giornale, dovrebbe avvenire in estate. Dembelé, che è in scadenza con il club catalano e non ha ancora rinnovato, ha dato l'ok al trasferimento in Italia, ma prima sembra intenzionato ad aspettare le mosse del PSG, club dove preferirebbe andare. Le prossime ore, scrive Sport, saranno decisive: scadrà infatti l'ultimatum del Barcellona per il rinnovo con l'attaccante e, in caso di esito negativo, se il Paris Saint-Germain non si farà avanti, Dembelé prenderà la strada che porta a Torino. (ANSA).