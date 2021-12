Chiesa e la Girelli vincono il Pallone Azzurro 2021

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Federico Chiesa e Cristiana Girelli si sono aggiudicati il Pallone Azzurro 2021. I due attaccanti sono stati acclamati come i migliori dell'anno per la nazionale maschile e per la nazionale femminile dagli oltre 8.000 voti espressi dai tifosi registrati al sito www.figc.it, che hanno preso parte al sondaggio dal 14 al 30 dicembre. Forte di 17 presenze, 3 gol e un Europeo vinto nel 2021, Chiesa si è imposto con il 46% delle preferenze, superando Nicolò Barella (20%) e Leonardo Spinazzola (14%). Cristiana Girelli, che nell'ultimo anno ha totalizzato 9 presenze in azzurro, con ben 9 centri, ha convogliato su di sé il 44% dei voti, precedendo Barbara Bonansea (26%) e Valentina Giacinti (17%).

Chiesa e Girelli sono emersi come vincitori da una griglia di cinque candidati per ognuna delle due Nazionali (Barella, Chiesa, Donnarumma, Insigne, Spinazzola e Bonansea, Cernoia, Giacinti, Girelli, Pirone), composta attraverso i voti dei tifosi che hanno partecipato ai sondaggi per il migliore azzurro e la migliore azzurra tenutisi in occasione delle partite del 2021. (ANSA).